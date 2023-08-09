Kılıçdaroğlu: Siz de gidin dinleyin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grubunda ağaç kesimine direnen Akbelenlileri ağırladı. Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye çıkan Akbelenli Nejla İzci, “Biz 4 senedir hukuk arıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da özetle şunları söyledi:

“Düşünün, coğrafyamızın, güzel Türkiye’mizin bir bölümünde yıllarını vermiş, büyüklerinin mezarlarının olduğu coğrafyada insanlar topraklarına sahip çıkmak istiyorlar. Siz toprağınıza sahip çıkıyorsanız, vatanınıza sahip çıkıyorsunuzdur zaten. Necla Hanım dedi ki, arıcılık yapıyorduk. Ormanın olmadığı yerde arı balı nereden toplayacak? Size gıda veren hayvanlar nerede beslenecek? Sizler kendi doğanıza, toprağınıza sahip çıkıyorsunuz.

SEÇİMİ BEKLEDİLER

Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla, o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük. Orman, ağaç değildir aslında. Ormanın ayrı bir hayatı vardır. Ağaç olsaydı, tek başına hadi kes diyelim. Ormanın içinde ayrı bir hayat var. Siz orayı katlettiğinizde aslında hayatı tümüyle yok ediyorsunuz.

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İKLİM ANLAŞMASINI İMZALADINIZ

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması’nı da imzalamışsınız. Ama buna rağmen ‘Ben yoluma devam ediyorum’ diyorlar. Bakın Akbelen sadece bir Akbelen değil aslında. Akbelen aslında aynı zamanda bir Türkiye’dir. O güzel doğanın yüzde 75-80’i maden arama ruhsatı olarak verilmiş. Daha önceden de 2013’te, yine Akbelen’le ilgili bir rapor hazırlatıyorlar; madene uygun mu diye. Raporda, şunu söylüyor, ‘Sakın yapmayın, Bodrum susuz kalır.’ Hacettepe Üniversitesi’nden, ülkenin saygın üniversitelerinden hocalar gidiyorlar, ‘Bodrum susuz kalır’ diyorlar.

VEKİLLERE ÇAĞRI

Maden elbette çıkarılmalı ama talan edilmeden de çıkarılır. Buradan AK Parti’nin, MHP’nin, Yeniden Refah Partisi’nin vicdanlı vekillerine çağrı yapalım. Siz de gidin görün. Köylüleri ben dinledim, siz de dinleyin. Bu bir toprak meselesi, vatan meselesi, su meselesi, hava meselesi. Asla yalnız değilsiniz.”





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Ellerinde ceviz, zeytin, bal, zeytinyağı ile Akbelen’den CHP grubuna gelen köylüler Melahat Çumha ve Şengül Üstün, “Kömür yemeyeceğiz, bal, zeytin yiyeceğiz” diyerek isyan etti. Köylüler adına Nejla Işık kürsüde konuştu. Rıza ÖZEL / ANKARA