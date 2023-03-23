Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız" ifadelerini kullandı.