Kılıçdaroğlu: Sanki YSK Anayasa'ya uygun karar verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Stokholm'de Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Büyükelçiliğimizin önüne çok özür dilerim; ama bir soytarıyı getirdiler. Karanlık bir provokatör ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı, bizim elçilik önünde yakılması söylenmiş. Geldi, yaktı o sefil kişi. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki; resmi görmek için özel bir zeka düzeyine sahip olmak gerekmiyor. 'Git provoke et' demişler, İsveç-Türkiye ilişkilerini gelmiş, bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Üzülerek ifade edeyim İsveç yönetimi, devlet zekasından yoksun seyretti durdu bu provokasyonu. Hiçbir şey yapmadı. Bu oyunun oynanmasına izin verdiler. O pislik, o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan" diye konuştu.



'SÖYLEDİKLERİMİ SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili YSK'ya başvurmanın manası olmadığı açıklamasının tartışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "YSK ile ilgili söylediklerimi sağır sultan bile duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvursak YSK gelecek hukuka, Anayasa'ya uygun karar verecek. Allah aşkına, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? Hala bunu öğrenemediniz mi? Hala bilmiyor musunuz siz? Gerçekten de İstanbul seçimlerini alalım. Aynı zarfın içine 4 tane oy pusulası konuyor. Bu beyler oturuyor karar veriyor. Talimat gelmiş, 'Nasıl İstanbul seçimlerini iptal ederiz' diye. '3'ü geçerli, 1'i geçersiz.' Nereden biliyorsunuz? 'Saray öyle söyledi. Bazıları bu kararı aldı. Ben de bunlara dedim ki; 'Bunlar YSK'daki çetelerdir.' Neden çete dedim? Yasa dışı bir işi yapmak için bir araya gelen kişilere çete denir, bu kadar basit. Şimdi diyorlar ki; 'Bu YSK değişti.' Evet değişti. Eskiden 3-4 kişi vardı en azından; kalemini, iradesini satmayan, vicdanının sesini dinleyen kişiler vardı. Şimdi onları da büyük ölçüde temizlediler. Yenileri gelecek biliyorum, hangi kararları alacaklar biliyorum. Eğer YSK'ya güvenseydik zaten özel olarak bir sandık güvenliği için çalışmazdık. Biz her sandığın güvenliğini almak zorundayız. Neden, güvenmiyoruz onlara. Yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz arkadaşlar. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum" ifadelerini kullandı.



Devlette bozulmaların bürokrasi ile birlikte başladığını aktaran Kılıçdaroğlu, TBMM'de de bozulmaların olduğunu gördüklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü? Ben merak ediyorum, bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor? O zaman eline alsın bir Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa, Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekili Orduluların milletvekili değildir. 'Ben Ordu milletvekiliyim' diye gezmesine gerek yok aslında. AK Parti Genel Merkezi'ne gitsin. AK Parti Genel Merkezi'nin önüne onun bir heykelini yapsınlar. Heykelin altına şunu yazsınlar; 'Erdoğan'ın ayakkabılarını eliyle yalamaktan söz eden ve bundan onur duyan milletvekilimiz' diye. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir."



'100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ'



CHP grubunu beden eğitimi öğretmenlerinin ziyaret ederek çiçek getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her birisi birer çiçek gibi aslında. Onların öğrencileri ile buluşmaları Ferhat ile Şirin'i buluşturmamız gibi olacak. Söz verdim, göreceksiniz. Allah izin verir iktidara geldiğimizde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.



Kılıçdaroğlu, öğretmenliği toplumun en saygın mesleği haline getireceklerini de söyleyip, "O nedenle diyorum; öğretmenlerle ilgili öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Ayrı bir yasası olacak öğretmenlerin" ifadesini kullandı.



'YETER ARTIK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeter söz milletindir' sloganını kullanmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Acizliğinden Şehit Menderes'i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın, 'Yeter, söz milletindir' ilk kez doğru bir şey söylüyor. Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter, yeterse senin 5'li çetelerine yeter, yeterse senin mafya babalarına yeter, yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter, yeterse senin pudra şekercilerine yeter, yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter, yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter, yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter, yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter, yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter. Hırsızlıklara yeter, çakallara yeter, SADAT'a yeter, Asrika'ya yeter, paramiliterlere yeter. Evet, 'Yeter söz milletindir' söz Millet İttifakı'nındır, yeter artık" dedi.