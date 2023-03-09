Kılıçdaroğlu sahaya iniyor

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CHP Genel Başkanı ve Millet İtitfakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüteceği seçim kampanyasının işaretleri ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, seçime kadar deprem bölgesine ağırlık vererek il ve ilçeleri ziyaret edecek. Parti bayraksız, rozetsiz dolaşacak Kılıçdaroğlu, gittiği il ve ilçelerde de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. CHP kaynakları, “Genel Başkan, herkesin cumhurbaşkanı olacağını söylüyor. O nedenle sahaya partimize ait bayrak ve rozetle çıkmayacak. Gittiği her yerde yanında sadece Türk bayrağı, yakasında da Türk bayrağı rozeti olacak. Yine gideceği yerlerde de CHP’lilerle değil toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarımızla bir araya gelecek, yani sahada yanında partililerimiz değil millet olacak” dediler.

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BELEDİYE BAŞKANLARI EŞLİK EDECEĞK

Kılıçdaroğlu, adaylığının ardından, seçime kadar sürecek yoğun saha çalışmasının startını bu hafta sonu deprem bölgesine yapacağı ziyaretle verecek. Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte bölgeye gidecek. Kılıçdaroğlu, yakında da 6’lı Masa ortaklarıyla birlikte hazırladıkları depremlere hazırlık ve afetle mücadeleye ilişkin kapsamlı çalışmalarını yine masa ortaklarıyla birlikte duyuracak.

8 MART MESAJI

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında “Gelecek sene 8 Mart meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca genel merkezdeki kadın personelle bir araya geldi ve kadın personelinin her biri için bir kadın depremzedeye bağış yaptı.

MASA DA BÖLGEDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 6’lı Masa liderlerinin de önümüzdeki günlerde deprem bölgesinde olacakları belirtildi. Kılıçdaroğlu gibi 6’lı Masa liderlerinin de seçimlere kadar yoğun kampanya yürütecekleri belirtilirken, “Liderler seçim kampanyasını hem tek tek hem de bazı illerde birlikte kürsüye çıkarak yürütecekler” bilgisi verildi.

ORTAK SEÇİM KAMPANYASI

Genel Başkanlığı döneminde CHP Genel Merkezi’ni kullanmaya devam edecek Kılıçdaroğlu’nun, seçim çalışmalarını ayrı bir binada yürütebileceği de belirtiliyor. Seçim karargâhı olarak kullanılacak bu binada CHP’nin yanı sıra 6’lı Masa ortağı partilerin seçim kampanya ekipleri de bulunacak ve Kılıçdaroğlu için ortak kampanya yürütülecek.