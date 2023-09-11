Kılıçdaroğlu: Mansur Bey bizim adayımız

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın açılışına katıldı. Beytepe’deki açılış sonrası basının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeniden adayları olduğunu belirterek “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TSK hakkındaki sözleri sorulunca Kılıçdaroğlu, “O konuda parti sözcümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı. TSK bizim göz bebeğimizdir. Biz TSK’nın kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız” dedi. CHP’nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA’nın fotoğrafına ilişkin de Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA’cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor” dedi.

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Mansur Yavaş’da adaylığına ilişkin “Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4,5 yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz” dedi.

‘EOKA’LI TARTIŞMA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada yayınladığı 100’üncü kuruluş yıldönümü videosu, tartışmalara yol açtı. Videonun 50. saniyesinde EOKA’lı teröristlere ait görsel yer aldı. Videoda, “Türk askeri yerine EOKA teröristlerinin Türk bayrağını ele geçirdikten sonra yaptığı kutlama anının fotoğrafının kullanıldığı” iddiaları üzerine CHP’den de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu iddiaları karalama kampanyası olarak niteleyerek, “Bu bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikâyesi yer almaktadır” dedi.

Video KKTC’de tepkiyle karşılandı. O görüntüleri daha önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şöyle anlatmıştı: “Rum-Yunan ve EOKA çeteleri, 23 Nisan 1964’te bayram gününde hain bir saldırıyla Göçeri köyü üzerinde mevzi olarak kullanılan binayı mücahitlerimizi şehit ederek ele geçirdi. Rum propaganda birimleri bina önünde çekilen Türk bayrağının ele geçirildiği fotoğrafı dünya basınına servis ederek, ‘Kıbrıs’ta Türk direnişini yok ettik’ şeklinde mesajlar verdi.”