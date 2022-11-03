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Kılıçdaroğlu Londra’da

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#Kılıçdaroğlu#Londra#Almanya
Kılıçdaroğlu Londra’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaret için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Aralıkta ise Almanya’ya gidecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul’dan Türk Hava Yolları’nın TK1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.00’da Londra’ya gitti. Kılıçdaroğlu’na 4 günlük seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli Gençlik Kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Londra’da ilk olarak teknoloji girişimcilerine destek veren “Entrepreneur First” yetkilileri ile görüştü. Ardından kendisini “girişim öncesi ve start up ağı” olarak tanımlayan The Creator Fund yetkilileri ve İngiliz endüstri yatırımcısı Creative UK şirketinin yöneticileri ile biraraya geldi. Kılıçdaroğlu’nun aralık ayında da Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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GENÇLERLE GİTTİ

CHP Denizli Gençlik Kolları üyesi Gamze Kaya, Twitter’dan bu kareyi paylaştı ve altına, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğluile Londra’ya, yeni nesil teknoloji yatırımcılarıyla tanışmaya biz gençler de gidiyoruz” notunu düştü.

 

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#Kılıçdaroğlu#Londra#Almanya

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