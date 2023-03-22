Kılıçdaroğlu: Kusur kimdeyse parayı o ödemeli

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Meclis’te veda ettiği grup toplantılarını “Millet Buluşmaları” adıyla farklı illerde yapan Kılıçdaroğlu, bu toplantıların ikincisini dün depremden etkilenen Gaziantep Nurdağı’nda çadırda yaptı. Kılıçdaroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan toplantıda özetle şunları söyledi:

BÜYÜK İDEALLERİM YOK

“Söz verdim yine söz veriyorum, bu ülkeye sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, birlikte yaşamayı, 7’den 70’e tasada ve kıvançta beraber olmayı sağlamak için yola çıktım. Bireysel olarak büyük ideallerim yok ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi, küçük ayrıntılarda boğulmaması, büyük ideallerin peşinde koşan bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. Siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Söylemiyorsa ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur.

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5 KURUŞ ALINMAYACAK

Depremde yıkılan ve ağır-orta hasırlı bina sayısı 817 bin 48, hafif hasarlı bina sayısı 1 milyon 657 bin, toplam 2 milyon 467 bin 84 bina. Bir kısmı güçlendirilecek, bir kısmı yıkılıp yenileri yapılacak. Söz verildi, denildi ki, ‘Size süratle binalar yapacağız, 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitle satacağız.’ Ya torununu da borçlandırıyorsun, nasıl ödeyecek? Ben buradan söz veriyorum, bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş para da alınmayacak. Sizin müteahhitten satın aldığınız binanın yapımı için 23 imza gerekiyor, tamamı kamuya ait. Sonunda da belediye izin veriyor. Siz ise tapuda tek bir imza atıp satın alıyorsunuz. Binayı alırken devletin size verdiği güvence var, sizin hiçbir kusurunuz, kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep ’te çocuklarla da buluştu. İktidara geldiklerinde dürüstlük ve depremzedelere ücretsiz ev sözü verdi.

KURALA BAĞLIYORUZ

Önüne gelen müteahhitlik yapıyor. Müteahhitliği de kurala bağlıyoruz. Bunun bir diploması, sınavı, ahlakı, erdemi olması lazım. Bunun kurallarını getireceğiz. Her önüne gelen müteahhitlik yapamayacak. Müteahhitler için sosyal sorumluluk sigortası getireceğiz. Onlar da sigortalı olacak bina da, bunu müteahhit ödeyecek. Her binanın mutlaka bir kimliği olacak. Afetle ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız. O 418 milyar doları da getireceğim. Yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim, herkes böyle bilsin.” Kılıçdaroğlu daha sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştü. Klingbeil bölgenin yeniden imarı için Almanya'nın vereceği desteği görüştüklerini söyledi.

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CHP’Lİ BAŞKANLAR SAHAYA ÇIKIYOR

- CHP’li belediye başkanları, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu için sahaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında cumartesi günü Ankara’da toplanacak başkanlar seçim startını verecek.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde yapılacak toplantıya, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı için aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Belediye başkanlarımız hem kendi bölgelerinde hem de kendi illeri dışında aktif bir seçim çalışması yürütecek” dedi.

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ADAYLIK BAŞVURUSU BUGÜN YAPILACAK

- CHP’den sonra İYİ Parti de Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusu bugün yapılacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, başvuruyu bugün 14.00’te YSK’ya yapacaklarını belirtirken, “Biz üç grup başkanvekili olarak orada olacağız” dedi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da “İYİ Parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması konusunda bir grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapmaktadır” açıklamasını yaptı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin imzalarının bulunduğu İttifak Protokolü de bugün YSK Başkanlığı’na teslim edilecek.