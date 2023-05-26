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Kılıçdaroğlu: Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kredi Kartı Borcu#Kredi Kartı Borçları
Kılıçdaroğlu: Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 00:45

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size' notuyla bir video paylaştı.

'İKTİDARA GELİR GELMEZ BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARINIZA KESİN ÇÖZÜM GETİRECEĞİM'

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde bireysel kredi kartı borçlarının faizinin silinerek sadece ana paranın alınacağını ifade ederek, "Sevgili vatandaşlarım. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak. Rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak. Sevgili yurttaşlarım, 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin, oy versin" dedi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kredi Kartı Borcu#Kredi Kartı Borçları

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