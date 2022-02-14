Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin il binasının açılışını yaptı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının açılışını gerçekleştirmek ve Buca metrosunun temel atma törenine katılmak için kente geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak partisinin Konak ilçesinde yeni yapılan il binasının açılışını yaptı. Açılışa, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP'li milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ve çok sayıda partili yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Kemal Kılıçdaroğlu, il binasını gezdi.

Programı kapsamında Buca ilçesinde nikah törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de ise Şirinyer ESHOT otobüsleri son durağında Buca metrosunun temelini atacak.