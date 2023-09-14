Kılıçdaroğlu-İmamoğlu... Küslük değil ‘kontrollü gerginlik’

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Bir süredir birlikte görüntü vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “görüşmüyorlar” iddiaları, CHP’nin kuruluş yıldönümü törenleriyle güç kazandı. Törenlerin açılış resepsiyonuna katılmayan İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinde de mesafeli durduğu Kılıçdaroğlu’nun Özel Defteri imzalamasını beklemeden alandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı İstanbul’daki yıldönümü törenlerinde de yer almaması “davet edilmedi” tartışmalarına yol açarken, İmamoğlu, “Bu soruların muhatabı ben değilim” dedi. Genel Merkez ise her ilde yöneticilerin dahil olduğu WhatsApp gruplarından ziyaretler duyurulduğu için kimseye özel davetiye gönderilmediğini söylediler. Kaynaklar, “küsler” iddiaları için şu değerlendirmeyi yaptılar:

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PAZARLIK GERGİNLİĞİ Mİ

“Adaylık açıklamasının gecikmesinin rahatsızlık yaratması normal. Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimler nedeniyle yeni İstanbul il başkanının kim olacağı da Ekrem Bey için önemli. Ancak İstanbul delegasyonundaki dağılımın zorlu pazarlık süreçlerine yol açması da bir başka gerilim nedeni. Her ne kadar Kemal Bey, ‘Adayımız’ dese de bu işin sonu değil, Ekrem Bey için ilçe belediye başkan adayları da bir başka sorun kaynağı. Birlikte çalışacağı bu adayların belirlenmesi noktasında da büyük beklentileri var. Sonuçta bunların ‘pazarlık’ sürecine, bu zorlu sürecin de bir gerginliğe yol açması doğal. O nedenle bunu küslük değil de ‘pazarlık gerginliği’ denebilecek kontrollü bir gerginlik diye değerlendirmek daha doğru olabilir.”

DİYALOĞU HİÇ KESMEDİM

Kılıçdaroğlu’nun, “İmamoğlu adayımız” açıklamasının havayı yumuşattığı değerlendirmeleri de yapılırken, İmamoğlu da dün “Sayın Genel Başkanımızla her konuda diyaloğumu hiç kesmedim. Yolculuğuma Sayın Genel Başkanımızın destek vermesi ve ‘adayımızdır’ demesi sevindiricidir” dedi.