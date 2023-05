Kılıçdaroğlu ikinci turun startını verdi: 1 milyon kişi sandık başında olacağız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘terör’ ve ‘sığınmacılar’ üzerinden yaptığı sert açıklamalarla ikinci tur stratejisinin işaretini verdi. Bir milyon kişiyle sandıkların başında olacaklarını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan partililerinin de katıldığı basın toplantısında şunları söyledi:

SIFIRDAN BAŞLIYOR

“14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış, daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde dur dedik. Çünkü milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi.

MESAJINIZI ALDIK

Milletimiz öbür tarafa gereğini yaptı ama bize de güçlü mesajlar verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti. Açık yüreklilikle ifade edeyim, biz de sizlerin mesajlarını aldık. Ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var, bu 10 günde tüm gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz.

SEN DEĞİL MİSİN

Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Senin ne haddine bize kara çalmak. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım, ülkem, vatanım için çalışacağım. Erdoğan, sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ‘Ne olursun, yalvarıyorum, geri dön’ diyen? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı TSK’ya kumpas kuran? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım. Nokta.

10 MİLYON SIĞINMACI

Erdoğan, açıkça söylüyorum; sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi, ithal oy sağlamak için TC vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Sinan Ateş’in hesabını, kuytuda saklanan suçlulardan soracağım, yanan yürekleri soğutacağım. Nokta.

Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım, buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum, devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları, burunlarından fitil fitil getireceğim.

VATANI SOKAKTA BULMADIK

Farkında mısınız, bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye’ye gelecek, dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek, bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak, şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler. Domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacaklar. Her meşrepten teröristi memlekete ve Meclis’e sokacaklar. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın, vatanını seven sandığa gelsin.”

HER SANDIĞA BEŞ MÜŞAHİT

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazlar konusunda şöyle dedi: “YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Gerekli tüm itirazları yaptık, son bir oy dahi yazılana kadar tepelerindeyiz. Sandıkta bu kez bir - iki değil beş müşahite ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız, söz mü? Güvenliği sağlayacağız.”

KILIÇDAROĞLU OĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.17’lik oy oranıyla seçimin kilit ismi ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı saflarına çekmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu’nun, kararını bugün duyurması beklenen Oğan ile açıklama öncesinde görüşeceği belirtilirken, ön görüşmeyi ise ittifak ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

‘GÖÇMEN’ BAKANLIĞI

Davutoğlu, önceki gün ittifak liderlerinin Kılıçdaroğlu ev sahipliğindeki değerlendirme toplantısının ardından Oğan ile buluştu. 3 saat süren görüşmeye, Oğan ile geçmişte aynı dönem milletvekilliği yapan eski AK Partili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün aracılık yaptı. Üstün, Hürriyet’e, “Genel Başkanımız ile Sayın Oğan arasında da geçmişe dayanan hukukları var. Ülkenin içinde bulunduğu meseleler de dahil sohbet ettik. Gayet olumluydu. Yapacakları tercih konusunda ben ümitliyim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Oğan’a bakanlık sözü vereceği, bunun da yeni kurulacak Göçmen Bakanlığı olabileceği konuşuluyor.

ÖZDAĞ: KEMAL BEY İLE GÖRÜŞECEĞİM

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Flash TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, bugün de yüz yüze görüşme yapacaklarını söyledi. Özdağ, “Yarın ben de görüşeceğim Kemal beyle bugün görüştük telefonda. Bunlar normal şeyler. Saat belli değil henüz. Ayrı ayrı, sonra birlikte. Bunların hepsi süreç içinde gerçekleşecek ama önce tek tek sonra birlikte görüşme olur. Bazı şeyleri şu aşamada konuşmanın faydası yok, biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Teknik olarak Hasan’ın, Hüseyin’in araması görüşme talebi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak” ifadelerini kullandı.