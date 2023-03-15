Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu Hatay’da... Parasız konut sözü

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#Hatay
Kılıçdaroğlu Hatay’da... Parasız konut sözü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremzedelerle buluşmasında “Eğer bir helalleşme olacaksa, anahtarı teslim edeceksiniz. Anahtarı vereceksiniz, gel helalleşelim diyeceksiniz. Sözüm söz, Allah nasip edip iktidar olduğumuzda herkese evlerini teslim edeceğiz, beş kuruş da almayacağız” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geldiği Hatay’da, “Millet Buluşmaları” kapsamında ilk toplantısını, EXPO’da çadırda yaptı. Partilileri, “Slogan da yok pankart da” diye uyaran Kılıçdaroğlu, “85 milyonu hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak benim boynumun borcudur” diyerek özetle şunları söyledi:

HİÇ BU KADAR ÜZÜLMEDİM

“Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara’dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. ‘Türk bayrağını, belediyenin bayrağını indirin’ diyor. Hatay Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Mezarlık da belediyeye ait. 

Haberin Devamı

FABRİKALAR BURAYA

500 bini yeniden inşa edilecek, 250 bini güçlendirmeye muhtaç 750 bin hasarlı yapı var. Aynı zamanda 750 bin kapı, pencere, dolap, musluk da demek. Özel bir düzenlemeyle yatırımların bölgede yapılması lazım. 

Deprem sonrası temeller atıldı eyvallah. İnşallah o binaların tamamını biz tamamlayacağız, hiç kimse endişe etmesin.Şimdi diyorlar ki, ‘Size yer yapacağız ama sizi borçlandıracağız’.Niçin kardeşim, benim ne günahım var? O imzaların hiçbiri bana ait değil. Devlet olarak sen her türlü teminatı verdin, ‘Bu bina mükemmeldir, rahatlıkla satın alabilirsin’ dedin, o zaman benim günahım ne? Sözüm sözdür, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda herkese evlerini teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız. 

Kılıçdaroğlu Hatay’da... Parasız konut sözü
Kılıçdaroğlu, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti, dua okuyup çiçek bıraktı.

SURİYE SINIRINDAN MESAJ

Suriye sınırının sıfır noktasına da giden Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Türkiye’yi bu bölgenin, Akdeniz’in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran’a iade edeceğiz” dedi.           
Öte yandan Hatay Valiliği, mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline soruşturma açıldığını duyurdu.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once