Kılıçdaroğlu Hatay’da... Parasız konut sözü

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geldiği Hatay’da, “Millet Buluşmaları” kapsamında ilk toplantısını, EXPO’da çadırda yaptı. Partilileri, “Slogan da yok pankart da” diye uyaran Kılıçdaroğlu, “85 milyonu hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak benim boynumun borcudur” diyerek özetle şunları söyledi:

HİÇ BU KADAR ÜZÜLMEDİM

“Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara’dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. ‘Türk bayrağını, belediyenin bayrağını indirin’ diyor. Hatay Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Mezarlık da belediyeye ait.

Haberin Devamı

FABRİKALAR BURAYA

500 bini yeniden inşa edilecek, 250 bini güçlendirmeye muhtaç 750 bin hasarlı yapı var. Aynı zamanda 750 bin kapı, pencere, dolap, musluk da demek. Özel bir düzenlemeyle yatırımların bölgede yapılması lazım.

Deprem sonrası temeller atıldı eyvallah. İnşallah o binaların tamamını biz tamamlayacağız, hiç kimse endişe etmesin.Şimdi diyorlar ki, ‘Size yer yapacağız ama sizi borçlandıracağız’.Niçin kardeşim, benim ne günahım var? O imzaların hiçbiri bana ait değil. Devlet olarak sen her türlü teminatı verdin, ‘Bu bina mükemmeldir, rahatlıkla satın alabilirsin’ dedin, o zaman benim günahım ne? Sözüm sözdür, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda herkese evlerini teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız.

Kılıçdaroğlu, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti, dua okuyup çiçek bıraktı.

SURİYE SINIRINDAN MESAJ

Suriye sınırının sıfır noktasına da giden Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Türkiye’yi bu bölgenin, Akdeniz’in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran’a iade edeceğiz” dedi.

Öte yandan Hatay Valiliği, mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline soruşturma açıldığını duyurdu.