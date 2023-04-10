Kılıçdaroğlu ezber bozdu

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İttifak ortaklarına tanınacak kontenjanlar, mevcut yönetici ve vekillerden kimlerin listeye girip kimlerin giremeyeceği merakıyla gözlerin çevrildiği CHP’nin listesi, zaman zaman sinirlerin gerildiği uzun mesai sonunda son şeklini aldı. Önceki gün öğle saatlerinde genel merkez binasına gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla birlikte sabahladı.

İTTİFAKTAN 65 İSİM GİRDİ

Kılıçdaroğlu, listede geçmişte partisiyle yolu kesişmemiş farklı kesimlerden çok sayıda isme yer vererek ezberleri bozdu. İttifak ortaklarından 30’a yakını seçilebilecek sıradan toplam 65 ismin yer aldığı listede, 134 kişilik Meclis grubunun yarısına yer verilmemesi, liste beklentisindeki birçok ismin de dışarıda kalması ise rahatsızlık yarattı. CHP listesinde İYİ Parti’den 6, DEVA’dan 18, SP’den 23, Gelecek Partisi’nden 15 ve DP’den de 3 isim yer aldı. İYİ Parti ile de 11 ilde işbirliği yapıldı.

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BİRİNCİ SIRAYA AĞIR TOPLAR

Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan aday yapılan AK Parti’nin bakanlarının karşısına, partisinin ağır toplarından Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı ve bir dönem Abdullah Gül’ün diplomasi başdanışmanlığını da yapan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan’ı çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakınındaki isimlerden Gökhan Günaydın da listede yer aldı.

LİSTE ŞİFRELERİ

TÜRKAN ELÇİ İSTANBUL’DAN

CHP Lideri, parti merkezinde kurmaylarıyla birlikte sabahlayarak hazırladığı listede, geçmişte partisiyle yolu kesişmemiş farklı kesimlerden çok sayıda isme yer vererek ezberleri bozdu. İttifak ortaklarından 30’a yakını seçilebilecek sıradan olmak üzere toplam 65 isim listeye girdi.SİLAHLI saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İstanbul listesinde yer aldı. Öte yandan Millet İttifakı’nda ilginç bir durum da yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterilirken, eski eşi Ece Güner ise, İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterildi.

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4 BAŞÖRTÜLÜ ADAY

LİSTEDE CHP, DEVA ve Gelecek Partisi kökenli 4 başörtülü aday da yer aldı. DEVA’lı Elif Esen İstanbul’dan, Gelecek Partili Sema Silkin Ün Denizli’den seçilebilecek sıradan aday gösterilirken, CHP’den PM üyesi Sevgi Kılıç ile Gelecek Partili Habibe Çiftçioğlu ise yine İstanbul’dan ancak seçilmeleri zor sıralarda yer aldı. Gelecek Partili Ün, bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. SP kontenjanından Samsun’dan aday gösterilen Mehmet Karaman da geçmişte merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın özel kalem müdürlüğü görevini yürütmüştü.

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ESKİ AK PARTİLİ BAKAN VE VEKİLLER

- AK Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, eski AK Parti milletvekilleri Hasan Karal, Mustafa Yeneroğlu ve Ali İhsan Merdanoğlu DEVA, Selçuk Özdağ ve Cemalettin Kani Torun da Gelecek Partisi kontenjanından listelerde yer aldılar. AK Parti’nin ilk anayasa paketinin hazırlığına destek veren isimlerden görme engelli anayasa hukukçusu Serap Yazıcı da Gelecek Partisi kontenjanından listeye girdi.

3 BÜYÜK ŞEHRE TIRPAN

- 3 büyük kentte vekillerin yarıdan fazlasını değiştirip yerlerine yeni isimler getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’da eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Nedim Yamalı ve Mesut Doğan, İstanbul’da Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu, İsa Mesih Şahin, Birol Aydın ve Bülent Kaya gibi ittifak ortaklarının önemli isimlerine de bu listelerde yer verdi. Bir süre önce vefat eden eski CHP milletvekili Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen de listeye girdi.

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LİSTE DIŞI KALANLAR

- CHP’nin 17 kişilik MYK’sından da Ali Öztunç, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın milletvekili adayı olurken, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke yer almadı. Akif Hamzaçebi, Abdüllatif Şener, İbrahim Özden Kaboğlu, Levent Gök, Gürsel Tekin, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 67 milletvekili de liste dışı kaldı. Aday adayı olan ünlü isimler Candan Erçetin, Onur Akın ve Filiz Taçbaş da listede yer almadı.

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SARIGÜL SÜRPRİZİ

- TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Erzincan’dan aday gösterildi.

ENGİNYURT DA LİSTEDE

- MHP’den ayrılıp DP’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da yine İstanbul’dan aday oldu.

GEZİ’NİN MÜEZZİNİ

- Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Camide bira içtiler” açıklamasını, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek doğrulamayan dönemin Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’a İstanbul listesinde yer verildi.