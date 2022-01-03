Kılıçdaroğlu, ev kadınlarıyla buluştu: O sofrayı korumak zorundayız

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“Bu iş artık siyasetten çıkmıştır. Artık Türkiye’de ekonomi parayla ilgili olmaktan bile çıktı. Artık bizde ekonomi masaya ekmek koyup koymamakla ilgilidir. Mesele artık iç ekonomidir, yani hanenin sofrasıdır. Toplumun yapı taşıdır ailenin sofrasıdır, o sofrayı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Erdoğan Türkiyesi’nde özellikle tek çalışanlı, ev hanımlı haneler yıkımın eşiğindedir. Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan’ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri artık hafife aldığı çok açıktır. Hayat pahalılığı bu aileleri ezip geçiyor. Bu aileler gıda güvensizliğiyle de mücadele edecekler 2022’de. Küçük çocukları bile politize oldu, 9, 10, 11 yaşındaki çocuklar ailelerinin her gün katlandığı zorlukların farkında.

ADETA KUAFÖRE DÖNDÜ

Enflasyon yarın (bugün) açıklanacak. En makyajlı hali bile korkunç olacak. TÜİK adeta kuaföre döndü makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar oynayabiliyor rakamlarla. Tek gelirli ailelerin ekonomik güvenliğini korumak zorundayız. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşayan ailelerin, ekonomisini yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022’de en önemli önceliğim bu olacak. Saray yarattığı bu yoksulluğu din soslu vatanseverlikle sümen altı etmeye çalışmaktadır.

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KİLİT DEPOLASINLAR

2022’de ev hanımlarını daha da zora sokacak her ne olursa orada olacağım. Ev ekonomisini yok eden kurumlara önerim bolca zincir ve kilit depolasınlar. Her kim sofradan çalıyorsa o bunun bedelini mutlaka ödeyecek.”

Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı kadınlar da artık geçinemediklerini söylerken, “Canımız bir şey çeker diye marketin önünden geçemiyoruz, pazara gitmek için akşam saatlerini bekliyorduk artık onu da yapamıyoruz, tenceremizi kaynatamıyoruz, nasıl geçineceğiz bilmiyoruz, canımıza mı kıyalım” dediler.

SİMAY GÜLDÜRDÜ









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev kadınlarıyla CHP Genel Merkezi’nde toplanırken Nazife Günaydın’ın 2 yaşındaki kızı Simay da ilgi odağı oldu. Kılıçdaroğlu basın açıklamasının yapılacağı salona gelirken Simay’ı kucağına aldı. Basın açıklaması sonrasında kadınlarla toplu fotoğraf çektirirken küçük Simay, Kılıçdaroğlu’nu önce öptü sonra da gözlüğüyle ve yüzüyle oynadı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I RAKİP GÖRMÜYORUM

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Kılıçdaroğlu, Halk TV’ye yaptığı açıklamada da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları söyledi: “(Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’nu rakip olarak görüyor musunuz?) Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP’yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça... Hem ben, hem belediye başkanı arkadaşlarım bunları gülerek karşılıyoruz. Şöyle bir yalan da attılar: ‘Ekrem Bey randevu istedi, Kılıçdaroğlu vermedi...’ Akıl tutulması gibi bir şey. Hayal âlemindeler. Eğer aramızdaki ilişkiyi rekabet ilişkisi olarak algılarsak hatayı orada yaparız. Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. Benim söylemlerim farklı, onunkiler farklı. Her birimiz kendi alanımızda başarılı olmak istiyoruz. Dolayısıyla kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor.”