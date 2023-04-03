Kılıçdaroğlu: Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek

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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, 'Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum' notunu düşerek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, emeklilere seslenerek, "Sevgili halkım, bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleriyle ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün müfakatıydı. Şimdi emeklinin maaşı kiraya yetmiyor, torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye. Hatırlarsanız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Artık size iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

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Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum. pic.twitter.com/AhlWq6iZMS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2023