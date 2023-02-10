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Kılıçdaroğlu: Depremde çalışan kamu personeline ikramiye verilsin

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem Bölgesi#Kamu Personeli
Kılıçdaroğlu: Depremde çalışan kamu personeline ikramiye verilsin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde görevlendirilen kamu personeline 2 maaş ikramiye ödenmesini önerdi.

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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden de bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, “Selvi Hanım’la beraber depremden kurtulan, şu anda hastaneye yatan hastaları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil, gerçekten Türkiye’nin yüreği yanıyor.” dedi.

YARALI AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Depremzedelerin yaşadıkları travmanın izlerini taşıdıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Çok büyük acılar gerçekten. Az önce bir kadını ziyaret ederken hıçkırıklarını tutamadı, nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey ama her şeyden önce buraya gelen ve tedavi olan hastalara doktor arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Bütün doktor arkadaşlara yürekten teşekkür ederim.”

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Kılıçdaroğlu ayrıca videolu mesaj yayınlayarak “Ben nasıl susayım?Deprem çok büyüktü ama depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti” diye konuştu.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem Bölgesi#Kamu Personeli

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