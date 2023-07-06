Kılıçdaroğlu dahil 400 fezleke savcılıkta

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MİLLETVEKİLİ genel seçimlerinde Meclis’e yeniden giremeyen ve dokunulmazlıklarını kaybeden eski vekillerin TBMM’de bulunan yaklaşık 1000 fezlekesinden 400’ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Savcılığa gönderilen dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dosyaları bulunuyor.

14 Mayıs’taki seçimlerde birçok isim yeniden milletvekili seçilemedi. Eski milletvekillerine ait yaklaşık 1000 fezleke TBMM’de bulunuyordu. TBMM Başkanlığı, yasama dokunulmazlığını kaybeden eski vekillerin dosyalarını savcılığa göndermeye başladı. Bu kapsamda 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Fezlekelerin çoğunluğunun HDP’li eski vekillere ait olduğu belirtildi.

BÜROLARA DAĞITILDI

Eski milletvekillerine yönelik soruşturmaların ilgili bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri tarafından yürütüleceği bildirildi. Başsavcıvekilleri, aralarında

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da olduğu isimlerin ifadelerine başvuracak. Soruşturma sonucunda yeterli delilin elde edilmesi durumunda haklarında dava açılacağı ifade edildi.

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HANGİ DOSYALAR VAR

Kılıçdaroğlu hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘tehdit’, iftira’ ve ‘hakaret’in yanı sıra ‘terör örgütü propagandası yapmaktan’ soruşturma bulunuyor.