Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık artık birleşelim

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'e beraberinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la geldi. Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka seslenen Kılıçdaroğlu, "Herkesin derdi, sıkıntısı var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha ve anlayışa ihtiyacımız var. Bunu bir siyasetçinin ötesinde sade bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık artık birleşelim. Artık birlik zamanı. Kavganın değil barışmanın zamanı. Birbirimize şöyle veya böyle sert sözler söyleme zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı" ifadelerini kullandı.

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'85 MİLYONUN HUZUR İÇİNDE YAŞADIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Evlerde geçim sıkıntısı olduğunu, hayat pahalılığını ve gençlerin umutsuz olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Annelerin, 'Çocuğumun beslenme çantasına ne koyayım?' diye düşündüğünü biliyorum. Bir anne, 'Çocuğumun beslenme çantasına yarım ekmek koyup, arasına salça sürüyorum' diyor. Ben bu acıyı biliyorum. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir. Bir çocuğumuz karanlıktaysa 85 milyonumuz karanlıkta demektir. Bir çocuğumuzun evindeki fatura ödenmedi diye, kışın ortasında doğal gazı kesiliyorsa hepimiz soğuktayız demektir. Yeni bir anlayışı getireceğim söz verdim. Kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizin oylarınızdan geçiyor" diye konuştu.

'ALIN TERİNİN DEĞER BULDUĞU TABLOYU İNŞA EDECEĞİZ'

Balıkesir'in Kuvayi Milliye'nin merkezi olmasının yanı sıra tarımın, turizmin ve eğitimin de merkezi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin yeniden adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? Söz veriyorum, 6 lider bir aradayız, birlikteyiz. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz. Bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Normalde bu kadar zengin bir coğrafyada, Allah aşkına çiftçi zarar eder mi? Zarar etmesine izin verilir mi? Arpa, buğday, yulaf, et, canlı hayvan dışarıdan geliyor. Kardeşim yurt dışındaki çiftçiyi desteklemek yerine kendi çiftçini desteklesen daha iyi olmaz mı? Bizim insanımız kazanmaz mı? Bunların tamamı olacak. Onlar 5'li çeteler için çalıştılar. Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bundan emin olun. Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Herkesin kazandığı herkesin ürettiği hiç kimsenin zarar etmediği, alın terinin değer bulduğu tabloyu inşa edeceğiz. Ayrımcılığı bitireceğiz göreceksiniz. Ötekileştirmeyi bitireceğiz. 85 milyon birlikte çalışacağız, birlikte alın teri dökeceğiz, Türkiye'nin büyümesi için çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı.

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'BÜTÜN KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ'

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, her evde huzur, bereket olacağını, insanların güldüğü, komşularıyla ilişkilerinin iyi olduğu ve sokaklarda rahatça gezecekleri bir Türkiye istediklerini belirtti. Üniversitelerde bilgi üretileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri büyük ölçüde hazır olacak. Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyetin 100'üncü yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Dolayısıyla, 'Köyü terk edip, çocuğunu okutmak için kente geleyim' demeyecek. Öğretmeni orada olacak. Her köyde ziraat teknisyeni veya mühendisi de olacak. Bunların ücretlerini nasıl öğretmeninkini ödüyorsa ödeyecek. Toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünlerin ekilmesi gerektiğini söyleyecek. Havza bazlı planlama yapacağız. Çiftçi üretecek ve asla zarar etmeyecek. Hayvancılık yapıyorsa veteriner hekim orada olacak. Sağlık teknisyeni orada olacak. Üreticinin hayvanlarının aşılarını, tedavilerini yapacak. Köyde öğretmen, ziraatçi, veteriner ve imam olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz ve huzur içinde yaşayacaklar" dedi.

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'EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET KADAR PROMOSYON'

Kırsalda çalışan gençlerin ve tüm kadınların sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşacağını, huzur içinde yaşayacağını belirtti. Emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere asgari ücret kadar ikramiye vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Önümüzde Kurban Bayramı var. Seçimden sonra Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz bankaya gideceksiniz. Her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz. Bunu söyledim ya yine 'Parayı nereden bulacaksın?' diye koro halinde şikayet. Sen 5'li çeteye para bulurken emekliye bulamıyorsun. 5'li çetelere, tefecilere para var, emekliye gelince parayı nereden bulacaksın. O parayı söke söke alacağım emekliye, işçiye, üreticiye vereceğim" diye konuştu.

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SİYASETÇİ HALKA ÖRNEK OLMAZSA OLMAZ

Mütevazı yaşamayı bilen insanlar olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sizdeniz, sizin gibiyiz. Evimiz, barkımız, mutfağımız çocuklarımız da öyle. Çocuklarımız askerlik yapsın diye bedelliye göndermedik. 'Garibanın çocuğu askerlik yapıyorsa Bay Kemal'in çocuğu da gitsin askerlik yapsın' dedik. Düşüncemiz, felsefemiz, inancımız odur. Siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. O nedenle ahlaklı bir siyaset, toplumu sorunlarını çözmeye kilitlenmiş bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Sizinle birlikte kazanacağız."

'DEVLETİ SOYDULAR'

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Devletin 418 milyar dolar soyulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Parayı götürdüler. 418 milyar dolarlık soygun olmasaydı 'Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı vermem' cümlesine rahatlıkla cevap verebilirlerdi. Ne oldu? Para yok, kasa boş papazı teslim ettiler. Güçlü olursanız meydan okuyabilirsiniz. Güçlü olursanız bu ülkenin hakkını savunursunuz. Eğer güçsüzseniz, paraları başka yerlere kaptırırsanız birilerinin telkinlerinin dışına çıkmıyorsanız sizin bu ülkeye bir faydanız yoktur. Yine kalktılar söylediler. 'Beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım' dedi. Tek bir cümle dahi kullanılmadı. Oysa Bay Kemal, "Mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz' derdi. 418 milyar dolarlık bir malı götürdüler. Sanıyorlar ki bu parayı yurt dışına gönderdiler. Bay Kemal bunları bulamaz. Son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum ve o paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Bu paralar çetelerin, 5'li çetelerin, uyuşturucu baronlarının değil 85 milyonun alın teridir. Çalındı ama alıp geleceğim endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.



'SÖZLÜYÜ KALDIRACAĞIM'



Hakkı hukuku ve adaleti getireceğini belirten Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirip işsiz kalıyorlar. Bunların sayısı milyonları buluyor. Baba evladının yüzüne bakamıyor çünkü o da işsiz. İmkanlar sonra derece sıkıntılı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Gencecik evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. Çalışıp, KPSS'ye giriyor, yüksek puan alıyor sözlüde eliyorlar. Sözlüyü kaldıracağım. KPSS'ye girip başarılı olacaksınız ve atamanız yapılacak. Torpili bitireceğiz. Dayın varsa gidiyorsun. Dayı olmayan gariban ne yapacak? Sahipsiz mi olacak? Onun sahibi Bay Kemal olacak" dedi.