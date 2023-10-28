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Kılıçdaroğlu: ‘Çalışacağız ve asla yılmayacağız’

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Gazze
Kılıçdaroğlu: ‘Çalışacağız ve asla yılmayacağız’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

CHP’nin JW Marriott Otel’deki resepsiyonu, kurultay öncesi genel merkezcileri ve değişimcileri bir araya getirdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı resepsiyona, değişimci kanattan Gökhan Günaydın, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve eski parti yöneticilerinden Muharrem Erkek’in de yer aldığı önde gelen isimler katıldı.

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100. Yıl Cumhuriyet kısa filminin gösteriminin ardından konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir gençlik düşüdür. Bizler hep Büyük Atatürk’ün 28 Ekim 1923 akşamı, ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ sözünü biliriz. Bu söz doğrudur ve gereği de yapılmıştır. Ancak bu sözün arkasında yıllar süren bir mücadele, yıllar süren bir emek, yıllar süren bir fikriyat vardır. Bizler, Büyük Önder Atatürk ve yol arkadaşlarının çizdiği istikamette, 100 yıl sonra, yeni bir görev ve hedefle bir aradayız. Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet’i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal ‘Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli Cumhuriyet’tir’ der. Değerli dostlarım, sizler de biliyorsunuz yol çetin, zorlu, meşakkatli olabilir. Ancak onlar yılmadı. Onların izinden giden bizler de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız ve asla yılmayacağız.”               

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GAZZE ÇAĞRISI:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Gazze için paylaştığı mesajında şunları kaydetti: “Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında... Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hâlâ hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için...” (ANKARA)

 

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Gazze

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