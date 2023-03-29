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Kılıçdaroğlu bugün İnce’yi ziyaret edecek

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Kılıçdaroğlu bugün İnce’yi ziyaret edecek
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Muhalefetin seçim hesaplarında önemli yön çizecek olan kritik randevu bugün gerçekleşecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00’de cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştiren Memleket Partisi Genel Bakanı Muharrem İnce’yi ziyaret edecek.

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yle görüşmesinde de ziyaret ettiği diğer partilerde olduğu gibi, adaylığına destek istemesi beklenirken, İnce’nin son günlerde yaptığı açıklamalar ise bu kritik buluşmayı “nezaket ziyareti”ne dönüştürme olasılığını içeriyor. İnce, son günlerdeki mesajlarında adaylıktan çekilmeme ihtimalini kuvvetlendiren güçlü sinyaller verdi.

KRİTİK ZAMANLAMA

İnce’nin adaylıktan çekilme seçeneğinde ise zamanlama kritik önemde. YSK’nın cumhurbaşkanı adaylıklarını kesinleştireceği cuma gününe kadar çekilmesi halinde adı listede yer almayacağı için ortada bir sorun kalmayacak. Ancak cuma gününden sonra çekilmesi halindeseçim uzmanlarının deyimiyle daha önce örneği olmayan bir ilk yaşanacak. Çünkü, YSK listeleri kesinleştirmiş olacak, bu durumda İnce’nin ismi pusulada yer alacak. Bu durumda da çekilen adayın ismi listede yer alacak mı silinecek mi sorusu gündeme gelecek.

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