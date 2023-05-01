Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum

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Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zonguldak'a gelen Kılıçdaroğlu, halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ı bir zamanlar 'emeğin başkenti' olarak hatırladığını ancak emekli kentine dönüştüğünü belirterek, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 5 bin işçi alacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "TTK'da 5 bin işçi, çalıştığında en çok esnaf kazanmış olacak. 6 liderin sözü var; esnafı sahipsiz bırakmayacağız. Onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Kırsaldaki kadının sorununu da biliyorum. Karadenizli kadının, yürekli kadının nasıl çalıştığını ürettiğini, nasıl kazanmak istediğini çok iyi biliyorum. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, kavgaya değil; beraber olmaya, birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Her evde, her mutfakta berekete ihtiyacı var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. İnsanlar, evlatlarını okutmak için şehirlere geliyor. Köyün öğretmeni olacak" dedi.

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'İNSANCA, HAKÇA DÜZENİ GETİRECEĞİZ'

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit, buranın da milletvekiliydi. O ne diyordu; ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen. İnsanca, hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Eskiden Zonguldak çalışanların, üretenlerin başkentiydi. 'Karaelmas'ın başkentiydi. Şimdi emeklilerin başkenti olmaya, yolunda hızla ilerliyor. Bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Emekli de geçinemiyor. 2015 yılından bu yana hep ısrar ettim. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. En azından torunu, çocukları gelirken; 5-10 lira harçlık koyar, sokağa çıkar, kahveye gider. Kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar. Önce 'parayı nereden bulacaksın' dediler. Bir sürü laf ettiler. Arkasından 1000'er lira verdiler, sonra ısrar ettim. Seçim geliyor, biraz daha artırdılar. Sözüm söz; asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Kurban Bayramı'nda. Bankaya gidecek emekli kardeşim, bakiyesine bakacak. On beş bin liralık ikramiyesini görecek. Bay Kemal'in sözü, Bay Kemal'in. Bay Kemal, sözünden dönmez. 'Parayı nereden bulacaksın' diyorlar. Devasa bir bütçemiz var. Bütçede paranın nereye harcanması gerektiğine siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar derse ki; emekçiye az verin Bütçeden para az verilir. Derse ki; 5'li çetelere çok verir. Herkese para var. Emekliye gelince nereden bulacaksın. 27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır, gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz; bütçeye ödeneği koyarsınız. 418 milyar doları dışarıya götürenler, size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğiz ve bu millete vereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Onlar sanıyorlar ki; Bay Kemal devleti bilmez, devleti tanımaz. Devlet bakidir, devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet, parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, liyakatli insanların yöneteceği bir devlet olacak" diye konuştu. Öğretmen ataması yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ücretli ve sözleşmeli öğretmen var. Kadrolu öğretmen var. Aynı işi yapıyorlar. Biri 100 lira alıyor. Biri 300 lira alıyor. Biri 5 bin lira alıyor. Olmaz; öğretmen, öğretmendir. Kadrolu öğretmen ve kendi kıdemlerine göre de aylık almaları gerekir. Her şeyin adaletini düşünüyorum. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isterim" dedi.

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'BU MİLLETİN VİCDANINA GÜVENİYORUM'

Türk gençlerinin işsiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse; en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğim. Bize diyorlar; Bay Kemal, milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar, onlar. Ama suçlu Bay Kemal oluyor. Bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine yöneliyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık, yeter artık. 22 yıldır, yeter. Memleketi ne hale getirdiniz? Ya bu memleket Allah aşkına bir kuru soğana muhtaç haline gelir miydi? Bir kuru soğan alamaz hale geldik. Yazıktır, günahtır. Mutfaklarda yangın var. Şunu çok iyi biliyorum. Ekmeğin arasına salça sürüp, evladının beslenme çantasına koyup, okula gönderen anneler biliyorum. Yazıktır, günahtır. Bu evlatlar, bizim ve evlatlarımızın karnı doysun istiyoruz. Çocuk beslenme çantası olmadan okuluna gidecek. Suyunu içecek, sütünü içecek, arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyecek ve evine dönecek" diye konuştu. Yatırımların duracağı iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Filyos Limanı'nı CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse; yapmayacak. Niye yapmayalım? Hayır niye yapmayalım? Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti devletine ait. Yapacağız, daha güzelini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Karadeniz'de tersaneler var. Tersanelerin büyümesi lazım. Evet büyümesi lazım. İstihdam yaratması lazım. Yapmıyorlar. Paran nereye gidiyor? 5'li çetelere gidiyor. 5'li çeteler ne yapıyor? 'Şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırabiliriz? Nasıl bunu cumhurbaşkanı yapmaktan vazgeçirebiliriz?' Sen saraylara güvenirsin, ben halka güvenirim. Sen 5'li çeteler için çalışırsın, ben halk için çalışırım."

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'BİZE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERENLERİN MİLLİYETÇİ OLMASI LAZIM'

Milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken bunlar ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar? Seslerini bile çıkaramadılar. Bu kardeşiniz, Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor. Hiç endişe etmeyin. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. O dosyayı kapattırmayacağım. Katilleri yakalayacağım ve teslim edeceğiz. Aynı şekilde Gaffar Okkan için de aynı düşüncem var. Bir Suriye teskeresi var. Diyorlar ki; Kılıçdaroğlu, Suriye teskeresine niye hayır dedi. Suriye teskeresinde ne vardı? Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi davet edeceksiniz? Hangi yabancı askeri davet edeceksiniz. Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardır ve terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir. Onların hepsinin eli öpülür. Sen kalkıyorsun, 'terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim’ diyorsun. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Hangi partiden, kimlikten, inançtan olursa olsun 85 milyonu barıştıracağım. Kavgadan bıktık ayrışmadan bıktık, yetmez mi artık? Niye kavga ediyoruz? İşimiz olsun, gücümüz olsun, güzellikler olsun, dünyanın en güzel ülkesinde, huzur içinde ve barış içinde yaşayacağız."

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İMAMOĞLU DA ZONGULDAK'TA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Zonguldak'a gelip, halka seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, emeklinin, bu kadar dara düştüğü dönemi yaşamamıştır. İnsanlarımız ne bayramlık alışveriş yapabiliyor, bayramı seyranı unuttular; ne de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdalar. Bunu değiştirmemiz lazım. Memleketin bu liyakatsiz, bu yetersiz ne yazık ki; gündemi millet olmayan, gündemi sadece ve sadece bir avuç insan olan sadece onların kazançları ve mutlulukları ile irtibat kuran anlayıştan derhal kurtulması lazım. Hepsini, hepsini tıpış tıpış evlerine yollayacağız" dedi.

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'BİZİM EN ÇILGIN PROJEMİZ HAK, HUKUK, ADALET OLACAK'

Köyden şehre göç ile kadına yeterli istihdam sağlanmadığını belirten İmamoğlu, kadını özgürleştireceklerini, milleti zenginleştireceklerini söyleyerek, "Bizim en çılgın projemiz; hak, hukuk VE adalet olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız; demokrasi olacak. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi hiçbir evladınızın hakkının yenmemesi demek. Yalanla, dolanla, iftirayla, karalamayla milletimizi aldatıyorlar. Milletimiz için kazanacağız. Size tavsiyem; karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Sakın o kalbi buzlaştı diye kırmaya kalkmayın. Onu sevginizle, ön safta duran annelerimin, güzel hanımefendilerin güzel bakışlarıyla, vicdanınızla o pusu, eriteceksiniz. Bizim milletimizin kalbi güzeldir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bu şehirlerin yeni düzeni, çağdaş olacak, şehirlerimiz dünya kenti olacak, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiç endişeniz olmasın. İstanbul'da onların dönemine göre; yardımı hem de verenlerin alanını görmediği şekli ile ahlaklı dağıttık. Sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; sen kimin parasını kime veriyorsun? Ben de dedim ki; milletin parasını, millete veriyorum. 130 bine yakın çocuğumuza süt dağıtıyoruz. 'Bizim süt gördüğümüz yok' dedi. Haklı görmedi. Çünkü verirken göstermedik ki; çocukların evine teslim ettik, kimse duymadı. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Sevgili gençler, bu seçimin seçiminde ayrışmak yok. Öyle sağa sola kızarız, öfkeleniriz. Bir oyunuzu ziyan etmek yok. Oyunuzun adresi; 13'üncü cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencileri temsilen Genel Maden İşçileri Sendikası'na plaket verdi. Daha sonra ikili, milletvekilleri, belediye başkanları ve adaylar ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan mitinge katılan bazı kişiler, sıcak hava nedeniyle zorlandı.

KILIÇDAROĞLU BARTIN’DA HALKA SESLENDİ

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bartın'a gelen CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

‘5 MİLYON 300 BİN GENÇ İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK’

5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gideceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gençlerimiz yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler, ‘Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı, ama o ülkenin gençleri Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi, demokratik yollarla değiştirdiler’ diyecekler. Gençler dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Sakın unutmayın, beraber yıkacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü ülkenin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil, zenginleşmeye ihtiyacı var. O nedenle kaynakların doğru kullanılması lazım ve yerinde kullanılması lazım. Bunun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım. Ben bazen diyorum ya, işçiye, emeklinin biraz ücretlerini artırın, bu insanlar perişan oldu. Zam yapıyorsun, pazardaki zam ondan daha fazla. Bir aylık alıyor, bir bakıyor 15 gün sonra aylık erimiş oluyor. O nedenle bütçeyi yaparken sağlıklı ve tutarlı, artı herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoritedir unutmayın. Paranın kime, hangi gruplara, hangi kesimlere aktarılmasına karar veren organ siyasi organdır. Bu siyasi organın bu kararını şekillendirdiği kanun adına bütçe kanunudur" dedi.

‘KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ’

Bütün köy okullarını yeniden açacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün okullarda öğrencilerle, öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Köyün imamı olacak. Köyün öğretmeni olacak. Köyde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Köyde veteriner hekim olacak. Dolayısıyla öğretmenin olduğu gibi diğerlerinin de aylıkları kamu tarafından ödenecek. Hayvanları varsa aşılaması zamanında yapılacak. Toprağı varsa, toprak analizi yapılacak. Hangi ürünün ekilmesinden daha çok verim alabiliriz? Türkiye’de yeni bir ufku başlatıyoruz" diye konuştu.

‘BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR; BAYRAĞIMIZ VATANIMIZ’

Kendilerinin milliyetçiliğinin sorgulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun yanında, bunun yanında. Bunların hiçbirisine inanmayın. Ben ne diyorsam ona inanın. Ne söylüyorsak sözümüz sözdür. Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta o kadar. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yaparız" ifadelerini kullandı.