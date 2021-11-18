Kılıçdaroğlu bu kez Ankara Hali’nde

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Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu’na, meyve ikramında bulunuldu. Sohbet sırasında ekonomik açıdan zor durumda olduklarını ifade eden bir esnafa, Kılıçdaroğlu, güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Elektriğe gücümüz yetmiyor. Perişanız” diyen bir esnafa da “İnşallah düzelteceğiz” yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın “EYT’lileri gündeme getirin. Biz iş göremiyoruz” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “EYT’liler üzerinde duruyoruz, sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye. Biraz sabır” dedi.

Kılıçdaroğlu, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnafla kahvaltı yaptı. Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile partililer eşlik etti.

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ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE ESPRİLİ YANIT: ‘DEDİM OLABİLİR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti grup toplantısında kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, “Şahıs bugün grup toplantısında ‘Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi’ demiş; dedim olabilir” ifadelerini kullandı.

TİP ZİYARETİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Erkan Baş’ı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek parti binası önünde karşıladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Erkek, görüşme sonrası Erkan Baş’a aracına kadar eşlik ederek uğurladı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)