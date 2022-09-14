Kılıçdaroğlu: Biz yeniden köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli' buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda yerel bazda yürüttüğü kırsal kalkınma projelerinin tanıtıldığı buluşmada üreticiler de yer aldı.

'ŞİKAYET ETMEYECEKSİNİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Onların engellendiğini, büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum. Ama şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma, 'Şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek.' Onu yapıyorlar" dedi.

Konuşması öncesi program kapsamında izlediği tanıtım filminde bir çiftçinin sıvı gübre dağıtımı sırasında 'Şimdiye kadar görülmemiş bir şey' dediğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi, Allah nasip eder, ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan; ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi, Türkiye’yi büyütmek için, Türkiye’yi kalkındırmak için, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı birlikte göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Geçmişte Ankara’nın caddelerine, sokaklarına ağaç dikmek için ağacı yurt dışından ithal ettiler. Ormanlarımız var, ağaçlarımız var, fidelerimiz var; bunlar dışarıdan niye gelir? Şimdi bunları bizim çiftçilerimiz üretiyor, onlardan satın alınıyor ve herkes kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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'BEREKETLİ TOPRAKLAR NİYE EKİLMİYOR?'

Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın topraklarının Konya’dan küçük olduğunu; ancak yıllık tarım ürünü ihracatının 180 milyar doların üstüne çıktığını belirterek, "Ama devasa Türkiye Cumhuriyeti devleti 18-20 milyar dolarlık ancak ihracat yapıyor. O zaman soru şu; bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçinin alın terini bir anlamda kurban ettik? Bütün bunları aşmak mümkün" diye konuştu.

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'BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğüne vurgu yaparak, "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur; oy verir, vermez, o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu o kişiye hizmet götürmek zorundadır. Sorununu çözmek zorundadır. Var olan sorunu çözdükten sonra onu kucaklamak, onu dinlemek zorundadır. Dolayısıyla yeni bir iklime, yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var. Hüdayda oynandı burada. Hüdayda’nın başındaki müzik hüzün doludur. Ciğerinizde böyle bam teli çalar, ama arkasından bir sevinç vardır ve bir oyun havası vardır. Dolayısıyla Hüdayda’yı hep Milli Kurtuluş Savaşı sürecindeki düzene bağlarım, o heyecana bağlarım, başlangıçta kaygılar vardı, hüzünler vardı; ama daha sonra Milli Kurtuluş Savaşı ve bağımsız bir Türkiye vardı. Dolayısıyla ‘Hüdayda’ deyince hep böyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akışı geçer gözlerimin önünden. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal, ‘Köylü milletin efendisidir’ demiştir. Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kırsal kalkınma projeleri kapsamında Ankaralı çiftçilere sağladıkları destekleri anlattı.