Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Etimesgut ilçesinde hayata geçirdiği 7 proje ve 47 bin 970 konutun temel atma ve proje tanıtım törenine katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta milli gelirin çalınmaması için sandığa gidilmesi gerektiğini belirterek, "Gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlardan, bu edepsizlerden, bu hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek. Ant olsun, şart olsun ki Allah şahidimdir, derim soyuluncaya kadar çalışacağım ve bu seçimde sizlere, İYİ Partililere sesleniyorum; önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

'KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise en büyük arzusunun her evde huzurun ve bereketin olması olduğunu söyleyerek, "İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa siyaset kurumu görevini başarmış demektir. Konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesindeki konutları yapacağız, iş yerlerini yapacağız, 1 kuruş almayacağız. Ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz. Bunu söylediğim zaman 'parayı nereden bulacaksınız' diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın, hiçbir yurttaşımız meraklanmasın; bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı’na harcadı. 27,5 yılda bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl toplanır, israf nasıl engellenir, bunların hepsini biliyorum. Biz söz verdiysek kapı gibi o sözümüzün arkasında duracağız" ifadelerini kullandı.

'BAYRAK VE VATAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek, "Kul hakkı yemekten çekinmediler. Ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Paralarını yurt dışına götürdüler. Nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalara kaç kuruş, kaç dolar yatırdıklarını biliyorum. Bu millete sözüm var. Tamamını söke söke alacağız ve Türkiye'ye getireceğiz. Burada vakıf kuracaksın, Amerika'da vakfın olacak. Buradaki evladın oraya para gönderecek. Oradaki evladın parayı alacak. Manhattan'da 35 katlı binalar yapacaksın. Diğer ülkelerde paraların olacak? Milyar dolarların olacak? Ve biz de seyredeceğiz bunu. 85 milyonun hakkı nerede? Kul hakkı yemek haram değil mi? Kul hakkı yemek günah değil mi? Tamamını getireceğim. Haram yemekten hoşlanıyorlar. Ben bunu da gayet iyi biliyorum" dedi.

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'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ GERİ GÖTÜERECEĞİZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvet alandan büyükelçi olur mu Allah aşkına? Rüşvet alandan büyükelçi atadılar. Onları da hemen derhal Ankara'ya çağıracağız. İzin vermeyeceğiz bunlara. Büyükelçi aynı zamanda devletin bütün sırlarına hakim olan kişi demektir. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi yetmedi, bize pek çok iftiralar atıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler. Allah nasip ederse Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarına götüreceğiz ve şanlı bayrağımızı da yine kendi topraklarımızda dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından butona basılarak 7 proje, 47 bin 970 konutun temeli atıldı. (DHA)