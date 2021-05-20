Kılıçdaroğlu: Atatürk mazlumlara örnek oldu

ATA’NIN MÜCADELESİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Gençler dünyayı, Türkiye’yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi aslında çok iyi biliyorlar. Uygur gençleri ve Uygur davasını sürdüren birçok sivil toplum örgütü yetkilileriyle bir araya geliyoruz.

Filistin’den katılan arkadaşımız sevgili Yusuf, benden Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nu istedi. Siz kaç adet istiyorsanız? İster Arapça, ister İngilizce veya Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nu gönderebiliriz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs törenleri kapsamında dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyarete gelenlerle fotoğraf çektirdi.



Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara