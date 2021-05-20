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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Atatürk mazlumlara örnek oldu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu: Atatürk mazlumlara örnek oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Türkistan, KKTC, Trakya, Türkiye ve Balkanlar’da yaşayan gençlerle videokonferans toplantısında bir araya gelerek Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs’la ilgili sohbet etti. “Bağımsızlığımızı da Cumhuriyetimizi de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz” dedi.

ATA’NIN MÜCADELESİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Gençler dünyayı, Türkiye’yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi aslında çok iyi biliyorlar. Uygur gençleri ve Uygur davasını sürdüren birçok sivil toplum örgütü yetkilileriyle bir araya geliyoruz.

Filistin’den katılan arkadaşımız sevgili Yusuf, benden Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nu istedi. Siz kaç adet istiyorsanız? İster Arapça, ister İngilizce veya Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nu gönderebiliriz.”

Kılıçdaroğlu: Atatürk mazlumlara örnek oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs törenleri kapsamında dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyarete gelenlerle fotoğraf çektirdi.
Kılıçdaroğlu: Atatürk mazlumlara örnek oldu

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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