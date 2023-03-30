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Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

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#ANKARA#CHP#Ahmet Necdet Sezer
Kılıçdaroğlu, 10uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezeri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 16:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu, görüşme sonrası, kapıya kadar uğurladı.

Kılıçdaroğlu, 10uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezeri ziyaret etti

'BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM'

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğini söyleyerek, "Başarılı olmasını diliyorum" dedi.

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"Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyeniz oldu mu" sorusuna ise Sezer, "İçeride konuştuk" cevabını verdi.

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#ANKARA#CHP#Ahmet Necdet Sezer

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