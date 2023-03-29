Kılıçdaroğlu: 100 bin öğretmen atayacağız

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin kurmaylarıyla birlikte dün Konya'daydı. Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda 'Millet Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

DÜNYAYLA YARIŞ

“Konya, toprak olarak Hollanda'dan büyük. Bakıyoruz, Konya eğer Hollanda'dan büyükse tarım üretiminde çok daha iyi bir yerde olması lazım. Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Oysa koskoca Türkiye. 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye, artık dünyayla yarışmak zorundadır. Türkiye, artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

ÖZGÜRLÜK ALANI

(Salonda bulunan gençlere hitaben) Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Siz hiç endişe etmeyin. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız ve anneniz asla kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın beşinde, altısında gelip kapınıza dayanmayacak. Bilecekler ki artık bu ülkede özgürlük var.

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KADINA SİGORTA

Kırsalda çalışan bütün gençler ve bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Kadının sosyal güvenliği olacak, gençlerin sosyal güvenliği olacak. Yine bütün çiftçi kardeşlerime, bütün üreticilere seslenmek isterim; sizin bankalara, Tarım Kredi kooperatiflerine olan faizlerinizi tamamen sileceğiz. Sadece anaparanızı, taksitlerle alacağım. Çiftçilere, 'kırmızı mazot' vereceğiz. KDV'si olmayacak, ÖTV'si olmayacak.

İKİ KİLO ET FİYATI

Kırsalda köy okullarını açtıktan ve oralara öğretmen atandıktan sonra ne dedik? Bu yıl içinde 15 Mayıs'ta iktidar, 100 bin öğretmenin atamasını yapacak. Köyde imamı olacak, öğretmeni olacak, veterineri olacak. Tarım ürünleri üretiliyorsa ziraat mühendisi, teknisyeni olacak. Et fiyatı düşecek. 2 kilo et, 1 gram altın etmeyecek. Herkesin karnı doyacak.”

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşan Kılıçdaroğlu, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin deprem bölgesindeki 11 ilde görev yaptığını belirterek, “Her büyükşehir belediyesinin altında 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor” dedi.