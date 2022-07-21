Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yılı... Denizlerdeki dengeler değişecek

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Oktay, askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, Mavi Vatan’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Türk donanmasının milli savunma sanayi ataklarıyla Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirme aşamasına geldiğini söyledi.

ABDÜLHAMİD HAN YOLA ÇIKIYOR

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının Rumların oyuncağı olmadığını ifade eden Oktay, 7’nci nesil, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilen Türkiye’nin 4’üncü nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın önümüzdeki ay ilk görev yerinin de Doğu Akdeniz olduğunu söyledi.

GİRNE’DE ŞAFAK NÖBETİ

Türk askerlerinin Kıbrıs’a ilk adımı attığı Girne’deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti vardı. Gençler, 20 Temmuz’un erken saatlerine kadar ellerinde Türk ve KKTC bayraklarıyla nöbet tuttu, SAT komandoları da temsili çıkarma yaptı.

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ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacağını söyledi. Erdoğan, Tatar’ın geçen yıl Cenevre’de sunduğu Kıbrıs sorununun iki ayrı devletin işbirliğinde çözülmesi modeline tam destek verdiklerini kaydetti.