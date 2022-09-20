Kibar Holding’ten iklim değişikliğiyle gönüllü mücadele

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Kibar Gönüllüleri “İlk 4 yılda 4 Okul” hedefini pandemiye rağmen hayata geçirdi. 4 yıl içinde 4 farklı bölgede okulların belirlenmesi için araştırma yapıldı. Tespit edilen dezavantajlı bölgelerdeki ilgili kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan protokoller çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİK

Kibar Grubu 7 farklı sektörde 15’ten fazla şirketiyle faaliyet gösteriyor. Tüm yatırımlarını sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiklerine dikkat çeken CEO Kayabaşı, şu bilgileri veriyor: “2 yıl önce belirlediğimiz Kibar Holding 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kritik önem taşıyor. 5 kıtada 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan bir grup olarak 2025 takvimimiz çok net. BM 2030 Hedeflerine sağlanacak 36 katkıyı tespit ederek bu katkılar için somut ve iddialı hedefler yarattık. Bu hedeflere ilişkin gelişmeler 99 Performans Göstergesi ile takip edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kapsamda ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, çalışan sağlığına öncelik vermek, mesleki gelişim ve katılımı artırmak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, dijitalleşme süreçlerini tamamlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak gibi başlıklarda somut hedeflerimiz var. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak grubumuz içerisinde bu alandaki tüm projeleri yakından takip ediyorum.”

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ABD’DEN 3 ÖDÜL

Kibar Holding, geçtiğimiz mali yıla ait sürdürülebilirlik raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (League of American Communications Professionals, LACP) tarafından üç ayrı ödüle layık görüldü. Global Reporting Initiative standartlarında hazırlanan rapor, sektörde gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla birinci seçilerek Platin Ödülü almaya hak kazandı. EMEA Bölgesi’nde “En Yaratıcı Rapor” kategorisinde ikinci olarak Gümüş Ödül alan Kibar Holding, iletişim sanatında ve yöntemindeki genel mükemmellik için takdim edilen “Teknik Başarı Ödülü” nün de sahibi oldu.