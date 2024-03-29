Keskin ve Özcan’a ‘para sayma’ sorgusu

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Keskin ifadesinde özetle şunları söyledi:

BAĞIŞ PARASIYDI

“2019’da CHP İstanbul Başkanlığı tarafından ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ bağış kampanyası başlatıldı. Kendim 50 bin TL bağış yaptım. Toplamda 9 kişiden 400 bin TL bağış topladık. Bir el çantasında paraları Onur Öksel’e teslim ettim ve götüreceği adresi bir kâğıda yazdım. Kampanya ve paranın harcanması noktasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ait. Paralara karşılık olarak kendilerine herhangi bir makbuz veya belge vermedim.” Turgay Özcan da “80-85 bin TL civarında bağış parası bende toplandı. O sırada müsait değildim. Serkan Çebi, vermiş olduğum bağış paralarının üzerine 15-20 bin TL ekleyerek toplamda 100 bin TL olmak üzere belirtilen adrese götürdü. Binanın satın alındığı tarihte elden ödenen 15 milyon 510 bin TL’nin parti gideri olarak kayıtlara işlenip işlenmediği konusunda bir bilgim yoktur. Partiye yapılan bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu da bilmiyordum” dedi.