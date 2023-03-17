Kesintisiz eğitim için çalışıyoruz

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da eğitim ve öğretim sürecine ilişkin düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıyla ilgili Bakan Özer, şunları söyledi: “Adıyaman’da 27 Mart’ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle istişare toplantımızı yaptık. Deprem bölgesindeki evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramadan devamı için eğitim ailemizle tek yürek halindeyiz.”

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TALEPLERİ DİNLEDİ

Bakan Özer, öğleden önce de Malatya Doğanşehir’de depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Özer, konteyner sınıflarda ve eğitim noktalarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, vatandaşların isteklerini dinledi. Özer, deprem yaralarını sarmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK

Millİ Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacak. Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilecek personelin öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceğini duyurdu. Buna göre merkez teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat, taşra teşkilatına ise 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat olmak üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacak. Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.