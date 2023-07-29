Kesik parmaktan bile net iz alıyor

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Türkiye halihazırda Rusya menşeili parmak izi tanıma sistemini kullanıyor. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı ve HAVELSAN ile imzalanan ‘Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi’ geliştirilmesine yönelik protokol kapsamında, POLSAN ile HAVELSAN ortaklığında BİYOTEKSAN adlı bir şirket kuruldu. Ancak HAVELSAN, yazılım geliştirme çalışmalarına protokol imzalamadan önce başladı. Böylece, yaklaşık 1.5 yıl gibi kısa bir süre içinde başarılı testlerin elde edildiği ilk yazılım geliştirme süreçleri tamamlandı.

7. ÜLKE OLACAĞIZ

Yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak nitelikli parmak izi ile 2021 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde hayata geçirildi. Ocak 2022’de ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde devreye alınarak tüm Türkiye’de hizmete sunuldu. Kriminal parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde pilot canlı testlerine de başlandı. Yıl sonuna kadar EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda devreye alınması hedefleniyor. Kriminal parmak izi tanıma sisteminde, bir olay yerinden alınan ve kime ait olduğu belli olmayan parmak izi taratılarak sisteme aktarılıyor ve sistemdeki verilerle karşılaştırılarak doğru sonuca ulaşılıyor. Test aşamasındaki sistem devreye girdiğinde Türkiye, kendi parmak izi yazılımını kullanan 7’nci ülke olacak. Sistem, deprem bölgesinde vücut bütünlüğü bozulmuş cesetlerin teşhisi için kullanılmış.

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HÜRRİYET TEST ETTİ

- IDEF’23’te, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı standında bizzat test ettiğim sistem, yıllar evvel ehliyet almak için verdiğim parmak izi sayesinde saniyeler içinde beni tanımayı başardı.

SIRADA YÜZ VE RETİNA VAR

- Parmak izi tanıma, yüz tanıma, retina, iris, avuçiçi tanıma gibi fazları olan projeyle ülkemizin kritik verilerinin, kurumlarımızın bünyesinde ve yerli bir yazılımda tutulması hedefleniyor. Yetkililer, şu an kullanılan sistemdeki tüm verilerin, büyük bir ‘veri göçüyle’ yerli ve milli sisteme aktarıldığının altını çizdi.

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YERLİ VE MİLLİ YAZILIM TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

IDEF’23’te Aselsan, Roketsan, HAVELSAN gibi önde gelen Türk şirketleri, savunma alanındaki son teknoloji ürünlerini tanıttı.