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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Kentte tedirgin eden görüntü! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

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Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar, kalabalıklaşmaya başladı. Denetim yapan polis ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyardı.

Kentin işlek noktaları olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda bugün hareketlilik gözlendi. Dışarıda kalabalık oluşturanların genellikle maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kentte tedirgin eden görüntü Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Bazı kişilerin, gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri ise halkın yoğunluk oluşturduğu noktalarda barikat kurdu. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.
Kentte tedirgin eden görüntü Maske ve sosyal mesafe unutuldu

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