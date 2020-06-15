Kentte tedirgin eden görüntü! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Kentin işlek noktaları olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda bugün hareketlilik gözlendi. Dışarıda kalabalık oluşturanların genellikle maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



Bazı kişilerin, gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri ise halkın yoğunluk oluşturduğu noktalarda barikat kurdu. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.