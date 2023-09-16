'Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası'nın yol haritası belirleniyor

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Türkiye'yi depreme dayanıklı hale getirmek ve olası bir depremde zararları en aza indirmek için İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'; sivil toplum kuruluşları, akademisyenleri, deprem bilimcileri, bilim insanları ve uzmanları bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün başlayan ve yarın sona erecek olan şurada, oluşturulan 6 ayrı komisyon, toplantılarını 6 başlıkta eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun koordinatörlüğünü üstlendiği toplantılarda, bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katkı sunuyor. Türkiye'yi bekleyen deprem riskinin enine boyuna ele alındığı şurada toplanan komisyonlar, kentsel dönüşümün önündeki engellere yönelik hukuki düzenlemeleri, ülkeyi depreme hazırlayacak yasanın altyapısını oluşturacak konuları görüşüyor. Komisyonlarda ele alınan konular, yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak yeni 'Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası'nın yol haritasını belirleyecek.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR



Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan'ın başkanlık ettiği 'Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu', kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını ele alıyor. İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün başkanlığını yürüttüğü 'Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda; krediler, fonlar, sertifikalar gibi konular için beyin fırtınası gerçekleştiriliyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp'in başkanlık ettiği 'Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda ise zemin özelliklerinden yapısal özelliklere, imar hakkı yetersizliklerinden hak sahiplerinin talep ve beklentilerine kadar birçok faktörün, kentsel dönüşümün önceliklendirme kriterlerine olan etkisi mercek altına alınıyor. Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu da en hassas konuları çözme yönünde gayret gösterdi. Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar'ın başkanı olduğu Komisyon, dönüşüm sürecinde ne kadar konutun nerelerde arz edileceğini, bilimsel veriler ışığında inceliyor. 'Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda ise Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık'ın başkanlığında medyanın süreçteki aktif rolü ele alınıyor.



İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI



İstanbul'u depreme hazırlamak için yapılması gerekenler, 'İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu'nda masaya yatırılıyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse'nin başkanlık ettiği komisyonda, kamu ve özel sektör iş birlikleri ele alınarak sürecin hızlandırılması yönündeki korular görüşülüyor. İstanbul'da, riskli yapı stokunun hızla eritilmesi ve vatandaşların yapılan sağlam, güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.