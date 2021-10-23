Kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.
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