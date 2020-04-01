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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Kent beyaza büründü!

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Kent beyaza büründü!
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 Erzurum'da nisan ayının ilk gününde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı, araç sürücüleri kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

Kent beyaza büründü

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan-Posof arasındaki dağların tepeleri beyaza büründü.

 

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