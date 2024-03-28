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Kendisine para vermeyen kadını bıçaklayan dilenci tutuklandı

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#Aydın#Dilenci#Tutuklama
Kendisine para vermeyen kadını bıçaklayan dilenci tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 00:54

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dilenci olduğu iddia edilen bir kadın, restoranda oturan genç kızı kendisine para vermediği için ekmek bıçağıyla saldırarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan olayın şüphelisi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Nazilli'nin İstasyon Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda oturan S.K. isimli genç kızın yanına gelen ve dilenci olduğu iddia edilen kadın, para istedi. Genç kızın para vermemesi üzerine sinirlenen kadın, yanında bulundurduğu ekmek bıçağını genç kıza sapladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kız, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılırken, dilenci kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı S.K.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağ bacağı ve sağ karın bölgesinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan dilenci kadın ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dilenci kadın işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Aydın#Dilenci#Tutuklama

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