Kendisine mobbing uygulayan patronunu yıllar sonra öldürdü

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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.40 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta kurulan Yenişehir Semt Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında pazarcılık yapan Salih Aka, evinin önündeki tezgahını açtığı sırada, yürüyerek tezgâhın önüne gelen kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçarken, ağır yaralanan Salih Aka yere yığıldı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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GİYSİSİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, saldırganın tanınmamak ve izini kaybettirmek için kapüşonlu sweatshirtünü çöp konteynerine attığı tespit edildi. Kimliği tespit edilen Mustafa S. (28) saldırıdan bir gün sonra, çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısının evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

KENDİSİNE MOBBİNG UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Mustafa S., polise verdiği ifadede, cinayeti, yıllar önce marketinde çalıştığı Salih Aka'nın kendisine sürekli mobbing uyguladığı ve aşağıladığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Mustafa S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.