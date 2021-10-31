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Kendimi savunmasam mezardaydım

#Kadına Şiddet#Cinayet#ADANA
Kendimi savunmasam mezardaydım

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan dikiş öğretmeni 64 yaşındaki Öznur Gülten Efeoğulları, 47 yıl boyunca neredeyse her gece dayak yediği eşini bıçaklayarak öldürdü. “Bıçağı elinden alıp kendimi savunmasam şimdi ben mezardaydım” dedi.

 

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Öznur Gülten Efeoğulları 47 yıl önce Osman Efeoğulları’yla görücü usulü evlendi. Çiftin 4 çocukları oldu. Aile yakınlarının anlattıklarına göre, alkol ve kumar bağımlısı olan Osman Efeoğulları her gece eşine şiddet uyguladı. Halk Eğitim Merkezi’nde dikiş öğretmenliği yapan ve aynı zamanda bir terzihanesi bulunan Öznur Gülten Efeoğulları defalarca boşanmak istedi ama her seferinde eşi tarafından “Çocuklarını da, seni de öldürürüm” diye tehdit edildiği için vazgeçti. Kozan’da herkes tarafından tanınan ve sevilen Öznur öğretmen kendi çabalarıyla çocuklarını en iyi okullarda okuttu. Çocuklarından biri doktor, biri diş hekimi, biri öğretmen, biri ise ziraat mühendisi oldu.

SONU FARKLI BİTTİ

20 Ekim gecesi Osman Efeoğulları her zaman yaptığı gibi balkonda içki içti, sarhoş olunca da müziğin sesini açtı. Öznur Gülten Efeoğulları eşini “Komşular rahatsız oluyor” diyerek uyardı. Masayı deviren Osman Efeoğulları eşinin üzerine saldırdı. Normalde böyle bir gecede Öznur Gülten Efeoğulları sesini çıkarmaz, şiddete uğrardı. Ancak bu kez farklı oldu.

KENDİMİ KORUDUM

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Öznur Gülten Efeoğulları polisteki ifadesinde o geceyi şöyle anlattı: “Beni darp ettikten sonra bıçakla saldırdı. ‘Seni öldüreceğim, seni balkondan aşağıya atacağım’ dedi. Beni bıçakla yaraladı. Can havliyle onu itekledim. Yere düştü. Bıçağı elinden düşürünce ben yerden bıçağı alarak kendimi korumak için salladım. O an korkuyla neresine geldiğini bilmiyorum. Sonra banyoya saklanarak kapıyı kitledim, çocuklarımı aradım. Çocuklarım eve geldiğinde eşim hâlâ hareket ediyordu. 112 ambulansı aradılar. Ancak ambulans geç geldi. Hastaneye kaldırılırken öldü.”

‘ÇOCUKLARI İÇİN...’

Öznur Gülten Efeoğulları’nın kardeşi ve avukatı olan Orhan Toklu ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Ablam bu işkence hayatına çocukları için katlandı. Dün cezaevinde görüştük. Bana ‘Kendimi savunmasaydım şimdi mezardaydım’ dedi.”

KAYINPEDERİ ŞİKÂYETÇİ DEĞİL

Osman Efeoğulları’nın babası Ziya Efeoğulları ise savcılıkta verdiği ifadede “Oğlum yıllarca eziyet etti. Bir baba olarak bu yaşta evlat acısı yaşadım ancak kimseden şikâyetçi değilim” dedi.

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#Kadına Şiddet#Cinayet#ADANA

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