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Kendilerine evini açan müteahhitin aracıyla çarpıştılar

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#Depremzede#Kocaeli#Kaza
Kendilerine evini açan müteahhitin aracıyla çarpıştılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 14:49

Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada evli çift yaralandı. Deprem bölgesinden geldikleri şehirde kendilerine evini açan müteahhidin kullandığı araç ile çarpıştıkları otomobilde sıkışan depremzede karı-koca itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine gelen ve müteahhidin aracına saldırmak isteyen çiftin çocuklarını ise çevredekiler sakinleştirdi.

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Kaza, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Keser Caddesi ile Ballı Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 46 AFB 561 plakalı Tofaş marka otomobil ile Z.Y. hakimiyetindeki 41 BT 747 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sol arka tekeri yerinden fırlayan Tofaş marka otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki toprak zemine girerek durabildi.

DEPREMZEDE ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü ve eşi F.Y.'yi bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Volkswagen marka otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan kızı ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, müteahhit olduğu öğrenilen Z.Y.’nin, Kaza yaptığı Tofaş marka otomobildeki Kahramanmaraş’tan gelen DEPREMZEDE çifte sıfır dairesinin kapılarını açtığı öğrenildi. Kazanın ardından depremzede çiftin olay yerine gelen çocukları ise Z.Y.’nin aracına kazmayla saldırdığı, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildikleri öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Depremzede#Kocaeli#Kaza

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