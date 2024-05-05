Kemikleri ormanda bulunmuştu... Ailesinden Berzeg’e veda mektubu

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BALIKESİR Gönen’deki yazlık evinden 320 gün önce köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan ekonomi profesörü Korhan Berzeg (83), geri dönmemişti. Günlerce aranan Berzeg’e dair ormanlık alanda hiçbir iz bulunamamıştı. Kayboluşundan 312 gün sonra, Berzeg’e ait olduğu düşünülen kemikler, evinin 4 kilometre uzağındaki ormanlık alanda dere kenarında bulundu. Kemiklerin yanında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet parçaları da vardı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, kemikler ile kızının DNA örneklerini karşılaştırdı. Kemikler Berzeg’e ait çıktı. Ölümü kesinleşirken ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. “Korhan Berzeg öldü mü öldürüldü mü” sorusuna yanıt aranırken, kemiklerinin bulunduğu yerde ağaca iliştirilen not ise yürekleri burktu.

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AĞACA BIRAKILAN NOT

Berzeg’in ailesi İngilizce şu notu bıraktı: “Babamız, eş, değerlerin insanı. Bizi bu adil dünyada geride bıraktın. O çok sevdiğin ormanın içinde bıraktın. Zihnini temizleyip dinlenmeye geldin. Biliyoruz ki bakilik yok. Bilmiyoruz nedir bizim kökenimiz. Yine de uzay ve zamanda salınıyoruz. Başlangıç ve sonuç burada. İyi yanı da şunu bilmemiz, bizden hiçbir şey çalınmadı. Yaşadığın sürece tutunuyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla güveniyoruz. Bu adil.” Eşi Angela Berzeg de ağaca astığı “Aşkımın anısına” diye başladığı yazıda şair Clare Harner’ın “Ölümsüzlük” şiirine yer verdi.