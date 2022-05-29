Kemikleri 21 yıl sonra kuyuda bulundu

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Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde dün, hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya indi. Yapılan aramada, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak’ın (47) kimliği bulundu. Kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

KİMLİKTEKİ KİŞİ ANNEM

Ayşe Kavak’ın kızı Meral Kavak, annesinin 2001 Haziran ayında kaybolduğunu belirterek “Annem bir gün gelecek umuduyla yaşadık. Lakin 2 gün önce ben bir rüyada annemi gördüm. Rüyadan 1 gün sonra emniyetten aradılar. Büyük bir umutla oraya gittim. Polisler, ‘maalesef bir kuyuda kemikler bulundu’ dediler. Bana annemin kimliğini gösterdiler. Kimlikteki kişi annemdi. İfademi alıp, haber vereceklerini söylediler. Annemin cinayete kurban gittiğini söylüyorlar. Çünkü annemin kolunda 3 tane bileziği, yüzüğü ve kolyesi vardı. Çenesinin ve kafatasının kırıldığını söylediler. Tahminimiz ya kafasına vurulup canlı canlı ya da öldürülüp kuyuya atıldı” dedi.

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ANNEMİ BABAMIN YANINA GÖMECEĞİZ

Ayşe Kavak’ın kızı Meral Kavak, annesinin cenazesini babasının mezarının yanına gömeceklerini söyledi: “Babam 2011’de kalp krizi sonucu öldü. Babam ölmeden önce bana ‘kızım annen sanırsam ölü. Sağ olsaydı bu vakte kadar çıkardı’ dedi. Cenazeyi teslim aldığımızda babamın yanına gömeceğiz. Artık bir mezarı var başında dua okuyacağız.”