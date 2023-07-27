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Kemer'deki orman yangınında son durum.... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'ndan açıklama

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#ANTALYA#Kemer#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:11

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tiryaki, "Bölgedeki alevler bir vadi arasına sıkıştırıldı" dedi.

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Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4'üncü gününde de sürüyor. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti. Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

YANGIN İHA İLE TAKİP EDİLİYOR

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı. Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

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Kemerdeki orman yangınında son durum.... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısından açıklama

AÇILAN YOLLARIN BİRLEŞMESİYLE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor. 

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Kemerdeki orman yangınında son durum.... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısından açıklama

"BÖLGEDEKİ ALEVLER BİR VADİ ARASINA SIKIŞTIRILDI"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yangının başlamasından 8 dakika sonra teşkilatımız hava araçlarıyla ve karadan gelen arazözlerle olay yerine intikal etmiş, bu saat itibariyle gece görüş helikopterleriyle havadan müdahale devam etmiştir.

Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikle kısa bir vadi arasına sıkıştırılmış, hava araçlarıyla da bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini yangının başladığı saat itibariyle tehdit eden bir şey yoktur. Can kaybı çok şükür yoktur.

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Biliyorsunuz dün itibariyle ülkemizin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve bunlar da kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Buradaki yangın hala için için vadilerde devam etmekte, kara araçlarımız belirli mesafede ancak ulaşabilmiştir.

Bu yangınların önemli bir kısmı insanımızın ihmalinden kaynaklanmaktadır. Bu vatanı korumak için nöbet tutan askerimiz gibi vatanı korumak için cansiperane çalışanlarımızdan bugüne kadar 35 şehit verilmiştir.

Önümüzdeki saatler itibariyle inşallah kontrol altına aldığımızı söyleyebileceğiz. 400 hektarı geçmeyen, bunun önemli kısmı da kayalık bir alan. Kayaların dibinde, eteklerindeki vadiler ve kanyonda bu yangın devam etmektedir."

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#ANTALYA#Kemer#Orman Yangını

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