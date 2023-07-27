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Çanakkale'deki orman yangınında ikinci gün: Müdahale sürüyor

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#Çanakkale#Sarıbeyli#Orman Yangını
Çanakkaledeki orman yangınında ikinci gün: Müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 09:43

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını 2'nci günde devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale'nin Sarıbeyli köyünde, dün saat 22.30 sıralarında ormanda yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına gece boyunca Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 27 arazöz, 5 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 9 treyler, 300 personel ile jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına 1 helikopterde destek vermeye başladı.

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#Çanakkale#Sarıbeyli#Orman Yangını

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