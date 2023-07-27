Çanakkale'deki orman yangınında ikinci gün: Müdahale sürüyor

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Çanakkale'nin Sarıbeyli köyünde, dün saat 22.30 sıralarında ormanda yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına gece boyunca Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 27 arazöz, 5 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 9 treyler, 300 personel ile jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına 1 helikopterde destek vermeye başladı.