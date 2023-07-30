Kemer yangınında moral mesajı

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Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan ve 90’ıncı saatte kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangından geriye buruk manzara kalırken, turistlerin denizden su alan pilotlara taşla yazdıkları mesaj moral oldu. Helikopterlerde görev alan Rus pilotlardan Andrey Zakharov, soğutma çalışmaları sırasında Kemer açıklarında helikoptere su almak için uçuş yaparken sahile taşlarla ‘Kolay gelsin’ yazıldığını gördü. Sahilin fotoğrafını çeken Rus pilot, altına “Bugün Kemer sahilinde böyle bir yazı gördüm. İyi şanslar” notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

1120 FUTBOL SAHASI KADAR

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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, yangınının 8000 dönüm civarında etki alanı olduğunu belirterek, “1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Yanan alan 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor” dedi.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde de saat 16.00’da çıkan orman yangını 7 uçak, 6 helikopterle havadan, 25 arazöz, 4 dozerle karadan müdahaleyle 2.5 saatte kontrol altına alındı.

BAKAN İBRAHİM YUMAKLI AÇIKLADI: 60 BİN DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Konya’da buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık (60 bin 900 dönüm) alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı, 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında çıktı. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemler nedeniyle olduğunu söylemek mümkün. Biz ilk tespit, ilk müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz. Yangınların sebeplerinin yüzde 90’a yakını, hatta belki de bunun üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yılki yangınların sebepleriyle İçişleri Bakanlı’ğımız araştırmalarına, incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için söyleyeyim herhangi bir terör bağlantılı sebep yok.”

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BOLU’DAKİ YANGIN 3. GÜNDE KONTROL ALTINDA

- Bolu’nun Göynük ilçesinde, geçen perşembe 17.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, dün 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de iki gün arayla aynı bölgede orman yangını çıktı. İtfaiyenin 45 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.