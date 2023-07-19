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Kemer takmayan minibüs şoföründen ilginç savunma: Göbeğim var, takamıyorum

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#İstanbul#Kadıköy#Emniyet Kemeri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:36

Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan ve emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen minibüs şoförü, savunması ile şaşkına çevirdi. Şoför, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi.

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İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

Kemer takmayan minibüs şoföründen ilginç savunma: Göbeğim var, takamıyorum

Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti. Sürücüye 436 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası kesildi.

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Kemer takmayan minibüs şoföründen ilginç savunma: Göbeğim var, takamıyorum

 

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#İstanbul#Kadıköy#Emniyet Kemeri