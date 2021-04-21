Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Sormak görevimiz’

Kılıçdaroğlu dün partisinin haftalık grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Açıklama yapıyor Lütfi Elvan, ‘Bir muhabir banka tarafından Hazine adına satılmıştır’. Hazine adına satılmışsa, Hazine satmışsa sen de Hazine ve Maliye Bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Protokole göre Hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. İşin Türkçesi budur... Soruyu sormak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Onlar da cevap vermek zorundadır. Bu ülkede görülmemiş bir şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekilmiştir, Merkez Bankası devre dışı bırakılarak. Kime kaça sattıkları belli değil. Buradan Allah şahittir, milletime söz veriyorum. Sandık gelecek, iktidar olacağız o kodamanlardan 128 milyar doların hesabını soracağım.

EMEKLİ AMİRALLER

Seksen yaşındaki emekli amirale kelepçe taktılar, yetmedi arkasından da benim arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel hesabını soracağım ben. Yiğide savaş bayramdır.

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