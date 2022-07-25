Kelepçesiz muayene geliyor

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Terör suçluları ve cinayet suçu işleyenlerin kelepçelerinin çıkartılması konusunda doktor karar verecek. Yeni düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

BOZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçen hafta Kars’ta hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Gözler de bu düzenlemenin ayrıntılarına çevrilmişti. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nca İnfaz Kanunu’nun 50. maddesinde değişiklik yapılacak. Bu madde de ‘hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbi nedenlerle tutuklu ve hükümlülere kelepçe takılmasına’ imkân tanınıyor. Takdir yetkisini doktora bırakan bu madde değiştirilerek hasta tutuklu ve hükümlülere muayene sırasında kelepçe takılması zorunlu hallerde sağlanacak.

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HASTA TUTUKLUYA TAHLİYE

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Hasta ve tutuklular için de çalışma devam ediyor. Bakanlık cezaevinde bulunup tek başına hayatını idame ettiremeyecek derecede hasta olan tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden tahliye edilmesi konusunda da yeni düzenleme yapıyor. Uygulamada hasta tutuklu ve hükümlüler, hastalık nedeniyle tahliye edilebiliyor. Bunun için Adli Tıp Kurumu veya tam teşekküllü hastaneden rapor alınması gerekiyor.