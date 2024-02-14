Kediyi tekmelerle öldürmüştü... Savcılıktan ‘ceza ertelemesine’ itiraz

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1 YIL 3 AY HAPİS

Açılan soruşturmada Keloğlan’ın ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. İbrahim Keloğlan savunmasında, “Benim de bir kedim var. Olay günü kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Beni teselli etmek için gerekirse bir, iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Evden çıktım. Asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Kediye tekme attım, kovaladım, öldürdüm” demişti. Mahkeme, sanığa ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, hükmün açıklanmasını da geri bırakmıştı. Mahkemenin cezayı ertelemesi sosyal medyada tepki çekmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sanığa verilen cezanın ertelenmesine itiraz etti.