Kediye işkence yapan cani gözaltına alındı

Olay, önceki gün Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ismi öğrenilemeyen kişinin üzerinde çivi bulunan sopayla sokak kedisine vurduğunu görüp, müdahale etti. Zabıtalara tepki gösteren şüpheli, elindeki çivili sopayla görevlilere saldırarak darbetti. Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan zabıtanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanan sokak kedisi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek tedaviye alındı.



Yaralı kedinin tedaviye alındığını ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Yaralanan hayvanımızı hemen tedavi altına aldık. Bizim sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için gerçekleştirdiğimiz uğraşın yanında böyle üzücü olaylara da ne yazık ki tanıklık edebiliyoruz. Amacımız şehrimizde hayvanlarımıza, sokaktaki canlarımıza gelen en ufak bir zararı bile görmezden gelmeyerek üzerimize düşen görevi yapmaktır. Umarım buna benzer olaylarla ne şehrimizde ne de ülkemizde bir daha karşılaşırız" dedi.

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